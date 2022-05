Volodimir Zelenski ganha biografia em formato de HQ nos Estados Unidos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente da Ucrânia Volodimir Zelenski ganhou uma biografia em formato de história em quadrinhos, lançada nos Estados Unidos pela editora TidalWave Comics nesta quarta-feira.

Ao longo de suas 22 páginas, com o roteiro de Michael Frizell e os desenhos de Pablo Martinena, a HQ intitulada "Poder Político: Volodimir Zelenski" narra a trajetória do sexto presidente ucraniano. Antes de ser alçado ao cargo de chefe de Estado do país em 2019, Zelenski ficou famoso interpretando um presidente ucraniano na série de TV "Servo do Povo".

Zelenski se elegeu usando a luta contra a corrupção como sua principal plataforma política e viu seu governo dar uma guinada após as tropas russas invadirem a Ucrânia em fevereiro deste ano, ganhando destaque internacional diante de um momento tragicamente histórico para seu país.

"Esse foi um roteiro desafiador. O editor e eu quisemos nos concentrar no homem por trás da mídia --a guerra da Ucrânia com a Rússia e a batalha entre Putin e Zelenski. Quem é ele? O que o faz vibrar? Por que ele é o líder certo para a Ucrânia hoje? Essas foram as coisas que me deixavam curioso quando comecei a pesquisa para o livro", afirmou Frizell, autor da história do livro, em comunicado no site da casa editorial. A obra ainda não tem tradução para o português.

A TidalWave Comics é uma editora especializada na publicação de quadrinhos que publica há 11 anos perfis de políticos no formato de HQs. Já ganharam biografias desenhadas pela editora personalidades como o ex-presidente sul-africano Nelson Mandela, a política britânica Margareth Tatcher e a congressista americana Nancy Pelosi.