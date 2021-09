The Voice Kids define os seis finalistas do reality

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A semifinal do The Voice Kids (Globo), transmitida neste domingo (19), foi marcada pela emoção dos jurados e dos participantes. Nesta etapa, três integrantes de cada time se apresentam individualmente no programa, e dois são escolhidos para a final.

O público escolhe um dos finalistas e o técnico escolhe outra voz do time para a próxima etapa. No próximo domingo (26) ocorre a final do programa, com duas vozes de cada time se apresentando no palco.

O time de Gaby Amarantos começou com a apresentação de Izabelle Ribeiro, que cantou "Tente outra vez", de Raul Seixas e Paulo Coelho. Em seguida, foi a vez de Izadora Rodrigues, cantando "Telefone Mudo". Por fim, foi a vez de Ruany Keveny, que interpretou "Pesadão", de IZA.

A escolha do público para o time de Gaby foi Ruany Keveny com 35,58% votos. A escolha da treinadora para a final foi Izabelle Ribeiro.

O time de Carlinhos Brown veio em seguida, com a apresentação de Helloysa do Pandeiro, interpretando "Aquarela Nordestina". Na sequência, foi a vez de Isabelly Sampaio, com "Samba de uma nota só", de Tom Jobim. O trio de Brown completou sua apresentação com a participação de Sofia Farah, interpretando "Chandelier", de Sia.

A escolhida do time Brown pelo público foi Helloysa do Pandeiro, com 42,65% dos votos. Brown escolheu Isabelly Sampaio.

O time de Teló encerrou as apresentações da disputa deste domingo, começando com Gustavo Bardim, que cantou "Thinking out Loud", de Ed Sheeran. Depois, foi a vez de Laís Menezes, que cantou "Forró do Xenhenhem", seguida por Maria Victória, que interpretou "Você mudou (Making love out of nothing at all)".

O público escolheu Gustavo Bardim do time de Teló para ir à final, com 50,85% dos votos. O técnico escolheu para Maria Victória continuar na disputa.

PARTICIPAÇÃO ESPECIAL

O programa ainda contou com a participação de ex-integrantes do reality entre as apresentações dos times de cada técnico. Seis jovens que não avançaram no programa cantaram em duplas músicas imortalizadas na voz de intérpretes nacionais e internacionais.

Clara Dantas e Edu Sanfoneiro cantaram "Não Chores Mais", famosa na voz de Gilberto Gil. Kaori Yokota e Maria Alice Xavier interpretaram uma versão da música "Velha Infância", dos Tribalistas; Anna Clara Dias e Paulinho Arretado apresentaram "Todos Juntos", do musical os Saltimbancos.

LUIS GUSTAVO

Na volta de um dos intervalos, o apresentador Márcio Garcia, 51, falou brevemente sobre o ator Luis Gustavo, que morreu neste domingo, aos 87 anos, em São Paulo.

"Que a família encontre conforto nas mãos de deus e ele descanse em paz", disse Garcia antes de continuar com o programa ao vivo.