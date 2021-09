Amy Schumer revela ter passado por remoção do útero e do apêndice

A atriz afirmou ter embriões guardados, mas com a pandemia não tem planos para um novo bebê agora. "Sou muito grata por nosso filho e por termos os recursos para obter ajuda", afirmou ela em uma conversa com fãs em suas redes sociais, onde compartilhou detalhes sobre sua fertilização.

"Fizemos fertilização in vitro e foi muito difícil", disse Schumer em agosto do ano passado. "Eu não acho que poderia fazer a fertilização novamente. Decidi que não posso engravidar nunca mais. Nós pensamos em um substituto, mas acho que vamos esperar por agora."

Schumer, que, segundo a revista People, também tem adenomiose, que consiste em um espessamento dentro das paredes do útero, já havia falado publicamente sobre seus problemas e como isso afetava as possibilidades de ter um segundo filho. Ela e o marido têm um menino de 2 anos.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz americana Amy Schumer, 40, revelou, na noite deste sábado (18), que teve o útero e o apêndice removidos em uma cirurgia por causa da endometriose. "Havia muito, muito sangue no meu útero", disse ela nas redes sociais em um vídeo feito ainda no hospital.

