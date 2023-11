'Você tinha coração e era generoso', diz Ross, de 'Friends', ao celebrar Matthew Perry

Obrigado por dez anos incríveis de risadas e criatividade. Nunca esquecerei sua impecável habilidade com comédia. Você conseguia pegar uma linha de diálogo simples e transformá-la em algo completamente original e inesperadamente engraçado", escreveu Schwimmer em uma publicação no Instagram.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - David Schwimmer, o ator que fez Ross Geller em "Friends", prestou homenagem a seu ex-colega de elenco do seriado, Matthew Perry, morto no mês passado aos 54 anos.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.