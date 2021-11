'Você mudou o rumo das mulheres', Lady Gaga elogia Britney Spears

O pai de Britney foi suspenso de seu papel como conservador no final de setembro. A juíza disse que tê-lo no comando da propriedade de sua filha era "insustentável" e refletia um "ambiente tóxico".

"Neste caso, o tribunal concluiu que se tratava de uma tutela voluntária e não há necessidade de uma declaração de capacidade", disse a juíza Brenda Penny durante a audiência no Tribunal Superior do Condado de Los Angeles, o que significa que Spears não teria que testemunhar.

No começo do mês, foi encerrada a tutela judicial que o pai de Britney Spears tinha sobre a cantora. O processo foi julgado por uma juíza de Los Angeles (EUA), que concordou que a cantora agora é capaz de controlar seu patrimônio e que as circunstâncias que levaram a tutela em 2008 não se aplicam mais.

