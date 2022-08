'Você está dentro de mim', diz ex-companheira de Claudia Jimenez

"Nosso encontro nessa vida deixa frutos. Temos um lugar que cuida, gera empregos e ajuda muita gente. Nossas mães se exercitavam na mesma piscina. Você era muito feliz e orgulhosa do seu 'empreendimento' (você sempre dizia rindo)! Não demitimos nenhum profissional na época mais dura da pandemia. Respeito, ética, fé e acolhimento", começou Stella. Ela e Claudia eram sócias de uma academia localizada na Lagoa, Zona Sul do Rio.

