Vocalista da Brass Against urina no rosto de fã durante show nos EUA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sophia Urista, 36, vocalista da banda Brass Against, surpreendeu a todos ao urinar no rosto de um fã no palco, durante show no Welcome to Rockville, em Daytona, na Flórida, na noite da última quinta-feira (11). Após o incidente, a banda pediu desculpas no Twitter.

Segundo o New York Post, Sophia estava no meio de uma apresentação no festival Welcome to Rockville quando disse à multidão que precisava se aliviar. "Eu preciso fazer xixi e não posso ir ao banheiro. Então, podemos também fazer um show com isso", disse a vocalista.

Sophia perguntou se alguém da plateia queria que ela urinasse na boca e vários fãs disseram que sim rindo, porque acreditaram que fosse uma brincadeira. Ela levou um dos fãs da plateia para o palco e pediu para ele se deitar.

A vocalista da banda se agachou, baixou as calãs e urinou no rosto do fã enquanto continuava cantando uma versão de "Wake Up", de Rage Against the Machine.

O porta-voz da Polícia de Daytona Beach, Messod Bendayan, disse que as autoridades receberam uma reclamação na conta do departamento no Facebook sobre a infração urinária - e instruíram a pessoa a fazer uma denúncia.

"Eu recebi [a denúncia] e disse para registrar um relatório e ela o fez", disse Bendayan, observando que a divisão de investigações criminais ainda está investigando o incidente. Ele disse que a exposição indecente é punível com até um ano de prisão ou multa de US$ 1.000 (R$ 5.476).

Brass Against é uma banda de covers conhecida por apresentar interpretações de metais de canções de rock.