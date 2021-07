Viviane Araújo se classifica na 'Super Dança dos Famosos' após trocar professor

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Viviane Araújo, 46, se classificou para a próxima etapa do Super Dança dos Famosos (Globo) neste domingo (11). Após perder a vaga para Paolla Oliveira, 39, na primeira fase, a campeã da edição 2015 do quadro trocou de professor (Rodrigo Oliveira entrou no lugar de Adeilton Ribeiro) e deu a volta por cima.

Além dela, a atriz Juliana Didone, 36, também voltou na repescagem, na qual todos dançaram músicas disco da década de 1970. Enquanto isso, os atores Carmo Dalla Vecchia, 49, e Odilon Wagner, 66, estão definitivamente fora da competição.

O júri artístico era formado pela apresentadora Fernanda Lima, pela cantora Iza e pelo ator Ary Fontoura. Já o júri técnico tinha Carlinhos de Jesus e Cláudia Mota, que vêm aparecendo todas as semanas nessa fase da atração.

Viviane foi a única participante que ganhou 10 de todos os jurados. A performance dela foi bastante elogiada.

As somas das notas dos participantes ficaram assim: Viviane Araújo com 59.9 pontos; Juliana Didone com 59.5, Carmo Dalla Vecchia com 59.4 e Odilon Wagner com 59.2