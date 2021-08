Vivian Amorim anuncia gravidez do primeiro filho

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A apresentadora Vivian Amorim, 28, anunciou em suas redes sociais, na noite desta sexta-feira (13), que está grávida do primeiro filho. "Agora me aguentem, porque acabo de entrar oficialmente para o time das mamães mais babonas e apaixonadas do Brasil", afirmou.

Amorim ainda aproveitou para criticar os boatos de gravidez que já circulavam. "Agora sim, sem ceder à pressão de ninguém, respeitando o tempo do nosso bebê e seguindo a recomendação médica", disse ela no Instagram, antes do esperado: "estamos grávidos".

A ex-BBB afirmou ao site Gshow que está no terceiro mês de gestação e que deverá passar esse período em Manaus, ao lado da família, apesar de o namorado, o publicitário Léo Hirschmann, morar em São Paulo. Segundo ela, ele e os pais devem ir para a capital amazonense.

Vice-campeã do BBB 17, Amorim se tornou apresentadora das edições posteriores, o que a fez deixar a carreira como advogada. "Depois do BBB eu pude explorar mais o meu lado comunicativo. Além do programa ter aberto essa oportunidade de trabalho com a Internet, também me mostrou para a Globo", disse recentemente ao site F5.

Amorim entra agora para um grupo grande de famosas grávidas, que inclui nomes como Fabíula Nascimento, 42, e Nanda Costa, 34; ambas esperando gêmeos, além das atrizes Maria Flor, 37, e Scarlett Johansson, 36, da modelo Andressa Urach, 33, entre outras.