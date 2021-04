'Viveu de tudo', diz filha de Carol Bittencourt sobre morte da mãe

Ela disse que depois do período de revolta, conseguiu se encontrar, e enxergar a morte da mãe de forma diferente. "Ela estava em outro plano. Um plano onde as pessoas evoluídas estavam, ou seja, aquilo não tinha sido um castigo. Tinha sido uma coisa boa, porque ela já tinha vivido tudo aqui neste mundo."

"A primeira coisa que questionei e deixei de acreditar foi Deus. Para mim, não era possível Deus ter deixado aquilo acontecer comigo. Para mim, a morte era uma forma de me castigar e castigar a minha mãe. Eu achava muito injusto. Naquele momento, eu parei de acreditar em Deus e fui me perdendo", afirma.

