Viúvo de Paulo Gustavo, Thales Bretas critica boatos sobre novo romance

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Thales Bretas, viúvo do ator Paulo Gustavo, criticou os boatos de que ele estaria tendo um novo romance semanas após a morte do humorista em decorrência de complicações da Covid-19. Nos últimos dias passaram a circular nas redes sociais informações de que o médico estaria "conhecendo melhor" um amigo.

Em seu Instagram, Bretas se manifestou contra o que chamou de fake news. "Eu fico impressionado como as pessoas são oportunistas e maldosas! Não respeitam nada nem ninguém! Um luto que o brasil inteiro está sentindo não merece ser alvo de fake news, muito menos eu, que estou sofrendo muito com a partida do amor da minha vida!!!", escreveu Bretas no stories de seu Instagram.

O médico ainda disse que está tomando as medidas cabíveis para analisar o caso na Justiça. "Estou pedindo ajuda pra tomar todas as providências cabíveis e processar jornalistas irresponsáveis que não deveriam nem ter essa profissão e seus veículos! Inventar aspas, relatos de pessoas e histórias descabidas é crime!!! Espero que ainda tenhamos nesse país, já que dignidade não há! nem vacina...", continuou.

Na noite deste sábado (22), Bretas escreveu uma homenagem a Paulo Gustavo em seu Instagram: "It's always better when we're together!". "Saudades do amor da minha vida! Cada foto ou vídeo que abro, sinto um misto de tristeza, angústia e gratidão por cada minuto que vivemos juntos! Nossos 7 anos foram muito lindos, intensos, cheios de amor e de planos!!! Como eu queria pelo menos mais uns 50 anos juntos... bodas de ouro! Mas a vida me deu esses 7 tão especiais!", escreveu na postagem.

Ao encerrar, o médico agradeceu por tudo que passou ao lado do ator. "Obrigado por tudo!! Que sorte a minha ter sido escolhido por Deus e por você pra receber tanto amor, mesmo que por pouco tempo!", finalizou.

DESPEDIDA

Familiares e amigos próximos de Paulo Gustavo se reuniram na terça-feira (11) para a missa de sétimo dia em homenagem ao humorista. A missa foi realizada pelo padre Omar, o mesmo que participou da cremação do ator, mas também havia outros religiosos na celebração.

A cerimônia ocorreu no Santuário Cristo Redentor, aos pés do famoso cartão postal do Rio de Janeiro. Entre os presentes estavam a mãe dele, Dea Lúcia Amaral, uma das principais inspirações de Paulo Gustavo, o pai, Júlio Marcos, a irmã, Juliana Amaral, e o dermatologista Thales Bretas.