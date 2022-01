Viúvo de Françoise Forton divulga data da missa de Sétimo Dia da atriz

A atriz foi acometida nos últimos anos por um câncer de colo do útero. Forton já tinha tido um câncer de útero no final da década de 1980.

"Minha guerreira, minha linda esposa, agora descansa em paz, cheia de luz, com bastante compreensão e espiritualidade. Eu sigo com o fantástico suporte dos amigos e da família. A cada dia acredito mais no ser humano, na amizade, na religiosidade e no amor. Agradeço profundamente o extraordinário carinho e afeto que estou recebendo", continuou Eduardo Barata.

Barata escreveu sobre a luta contra a doença enfrentada pela atriz e sobre o luto que enfrenta no momento. "Desde a descoberta da doença, foram meses de luta, muita luta, imenso amor, várias demonstrações de generosidade, solidariedade e grande aprendizado compartilhado. Não tem sido fácil o exercício da superação, nada fácil. Respiro e inspiro a cada segundo, cada minuto, cada hora, cada dia e cada noite. Uma saudade inenarrável", escreveu no Instagram.

Segundo a postagem do produtor musical, a missa será na segunda-feira, dia 24 de janeiro, às 18h30, na Igreja Nossa Senhora da Paz (Rua Visconde de Pirajá, 339 -- Ipanema), no Rio de Janeiro.

