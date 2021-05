Viúva de Tom Veiga publica vídeo antigo para negar acusação de agressão

Após a publicação do vídeo, na manhã desta segunda (3), Hermínio desativou o seu perfil no Instagram.

Ao abrir caixa de perguntas no Instagram, uma pessoa perguntou para ela o porquê Veiga teria dito que foi agredido. "Não dá para responder por ele. Não sei, o que eu sei é que uma pessoa que realmente foi agredida, e ele fala no áudio 'quase morri'...mano, o corpo deveria...".

A viúva e os herdeiros de Veiga travam uma batalha judicial pela herança dele. Em áudios que seriam do ator, divulgados após a sua morte, ele afirma que teria sido agredido pela mulher no início de outubro.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cybelle Hermínio, viúva de Tom Veiga, publicou um vídeo antigo em que aparece se recuperando de uma cirurgia para rebater as acusações de que teria agredido o intérprete do Louro José. O ator morreu no dia 1º de novembro de 2020, em decorrência de um AVC (acidente vascular cerebral) hemorrágico provocado por um aneurisma.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.