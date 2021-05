Viúva de MC Kevin faz tatuagem na perna homenageando o cantor

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Viúva de MC Kevin, Deolane Bezerra resolveu fazer uma homenagem permanente para o cantor. A advogada tatuou na perna uma das fotos do casamento dos dois, ocorrido no México cerca de duas semanas antes da morte do cantor.

"É uma dor tão, mas tão forte que você não deve ter noção", comentou ela nas redes sociais. "Às vezes, passo o dia brigando com você, para não perder o costume né? Mas também, como pode você ter me deixado tão rápido? Quando eu chegar aí no céu, você vai ver. Vou passar 2 segundos sem falar com você, só para você aprender a não me deixar 'sozinha nos cantos'."

"Fica bem, tá? Fica em paz! Aqui vou tentando me cuidar, a maldade humana está cada vez mais difícil", afirmou. "Mas não se preocupe, eu aguento! Como você falava: 'eu sou mulher' e mato no peito! Sobre nós dois, ninguém nunca entenderá."

"E fica tranquilo, no meu coração só ficaram os momentos bons, e assim será", garantiu. "Eu mais que ninguém sei quem é você, não só como companheiro, mas como ser humano. E só para te lembrar, não conheço ninguém, mas ninguém mesmo, que tenha um coração como seu."

MC Kevin morreu na noite do último dia 16, ao cair da varanda de um quarto de hotel no Rio de Janeiro. O laudo pericial da polícia concluiu que a queda "teve como causa aparente um acidente".

Conhecido por sucessos como "Cavalo de Troia", "Favelado Vencedor" e "O Menino Encantou a Quebrada", Kevin contava com 8,6 milhões de seguidores no instagram e 537 mil no YouTube. O artista já fez parcerias com outros artistas do gênero como MC Guimê e Igu.

Nascido na Vila Ede, bairro da zona norte de São Paulo, lançou o último álbum "Fênix", recentemente. Pouco mais de um mês antes de morrer, MC Kevin lançou a faixa "Minha Última Música".

A letra, que trata de alguém que trocou o crime pela música e que "vê o melhor da vida sempre andando pra frente" traz também momentos melancólicos. Em um trecho a canção fala sobre "parar", "dar um tempo" para repensar a vida.