Viúva de MC Kevin culpa amizades erradas pela morte do cantor

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao final do velório do MC Kevin, na manhã desta terça (18), Deolane Bezerra, viúva do cantor, disse que foram "as amizades erradas" que mataram o funkeiro. Em tom de desabafo, ela afirmou que Kevin tinha amigos falsos que o sugavam.

"Eu cansei de falar para o Kevin tomar cuidado, abrir o olho. Ele tinha muito amigo falso, sanguessuga. Isso aqui [morte do cantor] é amizade", disse ela. Segundo reportagem do SBT, Deolane também afirmou que estava com o marido no quarto do hotel, quando ele foi chamado para encontrar amigos em outro andar no local, que foi onde teria ocorrido o acidente.

A morte de MC Kevin é investigada pela 16ª Delegacia de Policia do Rio na Barra da Tijuca. O funkeiro morreu após cair do quinto andar de um hotel na Barra da Tijuca (zona oeste), no Rio.

Aberto ao público, o velório ocorreu na manhã desta terça (18) na quadra da escola de samba Unidos de Vila Maria, na zona norte de São Paulo. O corpo de MC Kevin será enterrado no cemitério Parque Pinheiros, também na zona norte.

Amigos do funkeiro e a viúva prestaram depoimento na tarde desta segunda (17). Deolane chegou às 11h e saiu às 20h, chorando e sem falar com a imprensa.

Durante o período em que ficou na delegacia, ela chegou a brigar com uma suposta amante do cantor, identificada como Bianca Dominguez, 26. A mulher também foi ouvida pela polícia para dar esclarecimentos sobre o caso.

Duas versões são investigadas. Uma delas é de que ele teria ingerido bebida alcoólica antes de tentar pular da varanda do quinto andar na piscina do hotel. A outra é que teria feito uma tentativa de pular de uma sacada para outra para fugir um flagrante de sua esposa, pois estaria com outras mulheres no quarto.

De acordo com a polícia, as equipes da 16ª DP também realizaram diligências na piscina e no quarto onde Kevin ficou hospedado com o objetivo de esclarecer os fatos. Segundo informações do jornal O Globo, o laudo de necropsia apontou morte por traumatismo craniano por ação contundente.

Durante a manhã de segunda (17), houve um princípio de confusão na delegacia entre o padrasto --que foi à unidade acompanhado da mãe de MC Kevin, Valquíria Nascimento-- e amigos do cantor. Também nesta segunda, investigadores fizeram uma perícia na piscina e no quarto do Hotel Brisa, na orla, de onde o funkeiro caiu.

A mãe de MC Kevin, Valquíria Nascimento, esteve no IML (Instituto Médico Legal) pela manhã para liberar o corpo do filho. "Falei com ele ontem às 5 horas tarde, estava tudo bem. A última coisa que ele falou para mim era o que ele falava todo dia, que me amava", disse aos repórteres na porta do IML.

O perfil do cantor no Instagram divulgou que o velório, aberto ao público, está marcado para a madrugada de segunda para terça (18), das 4h às 8h, na quadra da escola de samba Unidos de Vila Maria, no Parque Novo Mundo (zona norte). Não foram divulgadas informações sobre sepultamento.

Com 9,2 milhões de seguidores no Instagram e quase 2 milhões de ouvintes mensais no Spotify, MC Kevin publicou em seu stories na noite de sábado (15) um vídeo no hotel, acompanhado da mulher. "E aí, família, suave, como que vocês estão? Estou aqui na Barra, partiu show", disse o cantor.

Segundo o site da produtora KondZilla, que fez clipes de Kevin, ele estava no Rio de Janeiro acompanhado de MC Bruninho da Praia e MC FK para um show feito no sábado (15) em uma balada chamada Baile do Imperador, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio.

Amigos e familiares foram ao hospital assim que receberam informações sobre o acidente. O clima era de comoção. Deolade Bezerra, com quem o artista havia se casado em abril, no México, e que estava com ele no hotel, já havia prestado depoimento durante a madrugada na 16ª DP. A polícia também ouviu amigos do músico e funcionários do hotel.

Nascido em São Paulo, MC Kevin é uma das vozes de "Vergonha Pra Mídia", música do MC Salvador da Rima com letra que se tornou sucesso. Valquiria Nascimento, a mãe do cantor, se despediu do filho com uma postagem nas redes sociais em que declarou ter perdido um pedaço dela mesma.

Segundo Valquíria, as últimas palavras do filho para ela foram "mãe, eu te amo". Ela retribuiu a declaração dizendo que também amava o filho até o último dia de sua vida. A esposa de MC Kevin afirmou que ele será para sempre o amor de sua vida: "Eu sempre vou te amar."

Vários famosos lamentaram a morte e relembraram momentos ao lado de Kevin. Entre eles está o jogador Neymar, que era um ídolo para MC Kevin. "Tínhamos combinado de nos conhecer agora nas minhas férias, mas infelizmente não poderemos. Tenho certeza que ainda te abraçarei e te agradecerei por confiar em mim, na pessoa que eu sou. Vá em paz, menino!", afirmou.

A morte de MC Kevin teve repercussão internacional. O ator e roteirista Marlon Wayans, do filme "As Branquelas" (2004), lamentou o ocorrido. " Uma alma tão doce e pura", escreveu no Instagram. "Com quem vou festejar agora quando for para o Brasil?".