Viúva de Maurílio encontra Murilo Huff, ex de Marília Mendonça, em show sertanejo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Murilo Huff, 26, ex-marido de Marília Mendonça (1995-2021) e Luana Ramos, viúva do cantor sertanejo Maurílio Delmont (1993-2021), posaram juntos em uma foto, tirada durante um show da dupla sertaneja Hugo e Guilherme, que foi compartilhada no Instagram.

Luana publicou a imagem e escreveu um longo texto na legenda, dizendo que a foto "representa tantas coisas, tantos sentimentos". Ela contou que, apesar de estar aproveitando o evento e cercada de pessoas que a queriam bem, se sentia sozinha. "O sentimento de vazio em alguns momentos era enorme! Aquele 'está faltando algo', 'não estou completa'", disse.

"Olhei várias vezes pro lado e imaginei o Maurílio ali na minha frente curtindo, cantando de olho fechado, se divertindo. Cada música que eu sabia que ele gostava, cada participação de colegas de trabalho que ele admirava, eu via e imaginava a reação dele a todo instante. E assim eu me senti a noite inteira: deslocada, sozinha", completou a cantora.

"No final da noite, Murilo [Huff] me presenteou com suas palavras, sua força, seu abraço. 'Como você está? Me dá um abraço. Vai passar!'. E com a certeza de cada palavra que você me disse ali, me fez acreditar que vai ficar tudo bem mesmo. Obrigada por ontem", finalizou ela.

Maurílio Delmont fazia dupla com Luiza, 30, e faleceu em dezembro passado, aos 28 anos, após sofrer três paradas cardíacas e tromboembolismo pulmonar. O artista ficou 14 dias internado na UTI de um hospital de Goiânia, após ter um mal-estar durante a gravação de um DVD, também em Goiânia.

Já Marília Medonça, a eterna Rainha da Sofrência, morreu aos 26 anos em novembro passado. Ela foi uma das cinco vítimas de um acidente de avião que caiu numa serra em Piedade de Caratinga, a 309 quilômetros de Belo Horizonte. Marília deixou Leo, seu único filho, da união com Murilo Huff.