Viúva de Kobe Bryant processa policiais por compartilhar fotos de cadáver do marido

Vanessa ainda diz temer constantemente que as fotos apareçam na mídia e que "trolls" a perseguem afirmando ter posse das imagens e ameaçando divulgá-las. "Pelo resto da minha vida, uma destas coisas vai acontecer: fotos gráficas dos corpos de meu marido e filha vão viralizar na internet, ou vou continuar vivendo com medo de que isso ocorra."

Nos documentos obtidos pelo site americano, ela desabafa: "Desde que vi a foto [do corpo de Kobe], fiquei atormentada pensando em quem a tirou. É enfurecedor que as pessoas em que confiei para proteger a dignidade de meu marido e filha abusaram de seus cargos para obter lembranças de suas mortes, como se ter fotos de seus restos os tornasse especiais".

Kobe e sua filha Gianna, de 13 anos, estavam junto a outras sete pessoas no helicóptero comercial que caiu nos arredores da cidade de Calabasas em 26 de janeiro de 2020. Um mês após as mortes, Vanessa Bryant teria descoberto que policiais e bombeiros estavam compartilhando fotos tiradas dos cadáveres de seu marido e filha.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A viúva de Kobe Bryant, ex-jogador de basquete morto em 2020 em um acidente de helicóptero, afirmou ter visto uma foto do corpo do marido logo após a tragédia. Vanessa Bryant está processando a polícia de Los Angeles, cujos membros teriam feito as imagens no local do acidente, segundo o site TMZ.

