Cissa, Fafá, Zezé e outros artistas homenageiam Pereio

Zezé Motta se despediu. "Perdemos um ícone do nosso cinema. Descansa, meu amado Pereio. Quantos trabalhos icônicos e marcantes na TV, teatro e no cinema. Paulo César Pereio era residente no Retiro dos Artistas, foi muito bem cuidado e amado. Já deixa saudades. O meu abraço na família, João Velho e Cissa Guimarães, força!."

Pereio foi casado com Cissa Guimarães por 15 anos, de 1975 a 1990. Juntos, eles são pais de João Velho e Thomáz Velho. No filme que homenageou o ator, ela disse que o artista nunca foi um bom pai para os dois. Mesmo sendo uma "pessoa difícil", a atriz tem muito carinho pelo ex-marido.

"Fizemos filhos e história, meu amor, e agora temos nossos netos lindos para continuar nosso amor, que será sempre eterno! Brilhe, como sempre, nos palcos e telas do céu para que todos nós sejamos abençoados pelo seu talento, sua verdade e sua coragem! Te amo e te reverencio imenso! Obrigada pelos nossos sagrados filhos, obrigada, obrigada, obrigada! Vai na luz meu companheiro, com todo meu amor! Salve Paulo César Peréio!", afirmou Cissa.

