Viúva de Kobe Bryant elogia filha por carreira de modelo

Em entrevista à revista People, Vanessa afirmou que a filha é sua "mão direita". "Em meio à toda dor, ela conseguiu equilibrar o último ano do ensino médio, as inscrições para a faculdades, os cuidados com as irmãs e agora seu contrato de modelo", disse.

No mês passado, Natalia lançou sua carreira como modelo, assinando com a agência IMG Models. "Tenho um amor pela indústria e sempre quis ser modelo. Há muito o que aprender, mas sinto que esta é uma grande oportunidade", afirmou a adolescente na ocasião.

"Meu bebê (com maquiagem). Papai ficaria muito feliz por você estar perseguindo sua carreira de modelo agora que você tem 18 anos", afirmou Vanessa. "Você é linda por dentro e por fora. Linda com ou sem maquiagem. Nós te amamos."

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.