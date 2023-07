Vitória Strada e Marcella Rica terminam noivado

Ambas estavam juntas desde março de 2019. O noivado aconteceu no primeiro dia de 2021. Conforme pronunciamento, as duas continuarão a ser amigas e não será difícil encontrar ambas juntas em algum evento, já que possuem amigos próximos.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As atrizes Vitória Strada e Marcella Rica não estão mais juntas. O anúncio do fim do noivado foi feito por ambas em suas respectivas redes sociais. "Decidimos em comum acordo continuar cuidando desse amor lindo que temos de uma outra forma, e por isso terminamos", diz trecho do comunicado.

