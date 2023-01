Visitas do RBD ao Brasil nos anos 2000 tiveram morte de fãs e encontro com Lula

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após 15 anos, a banda RBD, que se formou a partir da novela mexicana Rebelde, causou alvoroço entre fãs brasileiros ao anunciar a "Soy Rebelde World Tour", com shows no Rio de Janeiro e em São Paulo. Não tinha como deixar o país de fora desse reencontro, pois aqui eles fizeram quatro turnês marcadas por tragédia, encontro com o presidente Lula e gravações de DVDs ao vivo.

Os ingressos para os novos shows começaram a ser vendidos na última sexta-feira, 27, e já estão esgotados. Confusões em filas e site congestionado fizeram parecer que se tratava de um dos maiores festivais do mundo. Acontece que o Brasil foi um dos lugares onde o grupo formado por Anahí, Alfonso Herrera, Dulce Maria, Maite Perroni, Christopher Uckermann e Christian Cháves fez mais sucesso, desde a estreia da novela em 2004 até os dias de hoje. As passagens pelo país exemplificam isso.

A (trágica) primeira vez Em fevereiro de 2006, o RBD fez uma apresentação gratuita no estacionamento do supermercado Extra, na avenida Guarapiranga, zona sul de São Paulo. Com um público entre 5 e 15 mil, houve confusão logo no início do show, quando pessoas que estavam na grade foram empurradas e pisoteadas. Três pessoas morreram e ao menos 42 ficaram feridas. Na época, a organização do evento se defendeu dizendo que a causa do tumulto havia sido a euforia dos fãs.

Já em outubro do mesmo ano, o grupo mexicano voltou ao Brasil e se apresentou no Domingo Legal, programa do SBT, emissora onde a novela era transmitida. Eles foram levados para conhecer o Guarujá, litoral de São Paulo, passearam de barco e dançaram funk e samba.

A banda fez uma série de apresentações pelo país com a turnê Generación. Ao todo foram 13 shows em 12 cidades. Uma das apresentações mais marcantes do grupo aconteceu no Maracanã, o que resultou no DVD "Live in Rio".

O encontro com o presidente Lula No ano seguinte, em 2007, o RBD retornou ao Brasil em uma segunda turnê, com apresentações em São Paulo, Porto Alegre, Santa Catarina e Brasília. Neste último estado, os integrantes foram recebidos no Palácio do Alvorada pelo presidente Lula, do PT, que cumpria o seu segundo mandato na época. O grupo jogou futebol, fez churrasco com o presidente e ainda doou uma guitarra autografada para a campanha Fome Zero, o que gerou a foto dos integrantes com Lula tocando o instrumento ao lado da ex-primeira-dama Marisa Letícia.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama Marisa Letícia recebem os integrantes do conjunto musical mexicano RBD, em Brasília (DF). Eles doaram uma guitarra para ser leiloada pelo programa Fome Zero. (Brasília (DF). 28.04.2007. Foto de Sérgio Lima/Follha Imagem) Sérgio Lima/Folhapress **** Aniversário de Brasília Em 2008, a banda começou a turnê "Empezar Desde Cero", de abril a maio. Naquele ano, o RBD participou das comemorações do 48º aniversário de Brasília, para um público entre duzentas e quinhentas mil pessoas, e gravou o DVD "Live in Brasília".

A partir da turnê também surgiu o álbum de mesmo nome, que contou com sucessos, como a canção "Y No Puedo Olvidarte".

A despedida A banda anunciou seu fim em agosto de 2008 e, com isso, veio também uma turnê de despedida. A "Turnê do Adeus" proporcionou shows entre novembro e dezembro no Brasil naquele ano. As apresentações foram feitas em São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Porto Alegre e Brasília. Alguns desses shows aconteceram sem a presença de Maite Perroni, que estava nas gravações da novela "Cuidado com o Anjo".

O último álbum ao vivo do grupo aconteceu em 29 de novembro de 2008, em São Paulo, com o mesmo título da turnê. Ele foi lançado quase um ano depois de sua gravação.

O reencontro O grupo já tem três datas de shows marcadas para 2023 no Brasil. Nos dias 17 e 18 de novembro em São Paulo e 19 no Rio.