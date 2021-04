Visita virtual acompanha o andamento das obras do Museu do Ipiranga

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fechado desde 2013, o Museu do Ipiranga, na zona sul de São Paulo, volta a receber visitantes, pelo menos pela internet. O público pode acompanhar as obras de restauro e ampliação do Edifício-Monumento com o Passeio Virtual Museu do Ipiranga 2021. As etapas da intervenção serão atualizadas mensalmente até que as obras sejam concluídas.

O tour digital pelo Museu é feito com imagens captadas por câmeras 360° em vários locais do prédio e do canteiro de obras. A ideia é que o público acompanhe o andamento da reforma e a transformação dos ambientes.

"Essa é uma forma de responder ao público e de divulgar o projeto da forma como está todo mundo se comunicando atualmente, que é mais virtual. Há sete anos que o público não via o museu, e agora vê ele se transformando", afirma Maria Aparecida Soukef, engenheira e diretora da Concrejato, empresa encarregada da obra.

Segundo Maria Aparecida, no início da reforma havia um projeto de implantar uma área que funcionasse como observatório: um espaço de visitação, onde o público pudesse acompanhar as etapas da revitalização. A pandemia, porém, inviabilizou essa atividade.

"É importante mostrar a evolução [da obra], porque, depois, não se vê o quão dificultosa foi essa mudança. A implantação desse projeto é um desafio grande." Por isso, a ideia do mirante migrou para a internet.

As fotos de cada ambiente serão renovadas, em média, a cada 20 dias. Um projeto-piloto foi feito em julho do ano passado, mas o site acabou lançado somente em dezembro. Na plataforma, é possível selecionar qual ambiente quer ver e explorar as imagens.

A reabertura do Museu do Ipiranga está marcada para 7 de setembro de 2022, data do bicentenário da independência do Brasil. Segundo a diretora da Concrejato, a obra, iniciada em janeiro de 2020, está 55% concluída.

Entre as etapas em andamento, segundo nota enviada pelo museu, estão o tratamento de trincas e fissuras nas abóbodas e o restauro na fachada norte do prédio. A fachada sul já foi concluída. A obra é estimada em R$ 187 milhões.

Passeio Virtual Museu do Ipiranga 2021 - Link para fazer um tour pelo museu

https://www.banibconecta.com/site/tour/concrejato/museuipiranga2021