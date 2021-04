Virginia Fonseca faz sua estreia como cantora em faixa com Zé Felipe

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A influenciadora digital Virginia Fonseca fez sua estreia como cantora ao lado do marido, Zé Felipe. Os dois lançaram nesta sexta-feira (9) a faixa "Tranquilita", que já está disponível nas plataformas de streaming de áudio.

O single, que também ganhou um clipe protagonizado pelo casal, tem uma pegada brega funk com toques de reggaeton. Apesar de ser a primeira vez que Virginia canta, ela já apareceu em outros vídeos musicais do marido, como "Só Tem Eu" e "Virginia", que somam mais de 200 milhões de visualizações.

Virginia e Zé Felipe esperam para breve a chegada da primeira filha. A influenciadora anunciou que estava grávida em outubro de 2020. Já o cantor fez a música "José ou Maria" para homenagear a chegada do bebê.

Zé Felipe começou a carreira em 2014 e já lançou quatro álbuns. Ele conta com mais de 4,7 milhões de inscritos em seu canal no YouTube, no qual acumula mais de 1,1 bilhão de views. Além disso, tem 3,4 milhões de ouvintes mensais no Spotify e 13,4 milhões de seguidores no Instagram.

O último álbum que ele lançou foi "Zé Felipe - Ao Vivo em Goiânia", em 2019, com nove faixas gravadas em sua cidade natal. Entre elas, estão a regravação de "Eu Juro" ao lado do pai, o sertanejo Leonardo.

Os principais destaques desse projeto são "Tiro Certo", com participação de Gusttavo Lima, que acumula mais de 165 milhões de visualizações no YouTube, e "Medalha de Prata", em parceria com Maiara e Maraisa, que já tem mais de 46 milhões na plataforma de vídeos.