Virginia conta que sonhou estar grávida de outra menina

No dia seguinte, pelos Stories, Virginia indicou que a criança pode ter o mesmo nome da irmãzinha ou mesmo o do pai famoso. "Maria está num grude comigo. Diz a titia Debora (babá da Maria) que quando é assim vem o contrário, hein. Será que teremos um José ou outra Maria?", escreveu ela.

A influenciadora anunciou sua gravidez no dia 6 de março. "Maria Alice foi promovida à irmã mais velha!! Estamos esperando mais um neném para alegrar nossos dias, que venha com muita saúde e que Deus abençoe sempre", escreveu em suas redes.

Na sequência de vídeos, ela ainda apareceu dançando a coreografia do sucesso "Envolver", de Anitta, que está em 2º lugar no top mundial de músicas mais ouvidas pelo Spotify. "Minha obstetra liberou fazer essa dancinha viu grupo?", escreveu ela na legenda. "O Brasil está com você, Anitta."

