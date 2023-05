Virada Cultural de São Paulo terá edição mais cara dos últimos dez anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Virada Cultural de 2023 será a edição mais cara do festival nos últimos dez anos, com um orçamento de R$ 40 milhões. É praticamente o dobro da edição do ano passado, que custou cerca de R$ 22 milhões em valores corrigidos pela inflação.

Para realizar o evento, a Prefeitura de São Paulo gastou R$ 25 milhões com estrutura e R$ 15 milhões na área artística do festival, que chega à sua 18ª edição com nomes como Marina Sena, Baco Exu do Blues, BaianaSystem e Gloria Groove.

Especialistas, no entanto, dizem que o gasto é excessivo para uma iniciativa que acontece em apenas um único final de semana. A secretária municipal de Cultura, Aline Torres, afirma que o valor é reflexo de uma alta dos preços.

"Não houve uma expansão só no investimento das viradas. A gente está pagando mais caro pelo aluguel, pela roupa e pelo alimento. Isso é inflação anual", diz ela.

Aldo Valentim, que foi secretário-adjunto de Cultura na gestão de Bruno Covas, considera o custo desta Virada acima da média e afirma que o ideal seria investir no máximo R$ 20 milhões no evento, ou seja, metade do valor gasto.

"É desproporcional. O investimento anual em alguns dos principais equipamentos culturais da capital paulista não chega ao valor da Virada."

O orçamento deste ano para o Centro Cultural São Paulo é de R$ 17 milhões, e o da Biblioteca Mario de Andrade é de R$ 19 milhões. "Não estou dizendo que a prefeitura tem que deixar de apoiar a Virada, mas é importante pensar em meios de baratear o evento."

Valentim sugere que a administração municipal firme parcerias com a iniciativa privada para dividir o custeio do festival. Em 2017, o Bradesco injetou R$ 2 milhões na festa, cujo orçamento foi de R$ 18 milhões em valores corrigidos. Na edição deste ano, o dinheiro é todo providenciado pelos cofres públicos.

Ele diz ainda que a maratona cultural poderia ter atividades ao longo do ano em vez de concentrar toda a festividade num único fim de semana.

"Virou um simples megaevento sem nenhuma consequência. As pessoas merecem ter acesso à arte só durante dois dias? E o resto do ano?", questiona ele, que foi secretário nacional de Economia Criativa no governo federal entre 2020 e 2022.

Em março, a prefeitura já havia sido alvo de críticas após lançar um edital que previa gastos de R$ 10 milhões para realizar parte das atividades no metaverso, realidade virtual em que o público pode interagir por meio de avatares.

À época, especialistas disseram que o texto do edital era vago e confuso. O Tribunal de Contas do Município decidiu suspender a licitação afirmando que o valor era alto demais para realizar as atividades.

Um dos motes desta Virada é a descentralização, processo que já vinha acontecendo desde o ano passado e que foi ampliado nesta edição.

Serão 12 palcos espalhados pela capital paulista, do centro a Parelheiros, passando por Heliópolis e Itaquera.

Idealizador e diretor da Virada de 2005 a 2016, José Mauro diz que descentralizar o evento é importante, mas que este processo pode gerar segregação. Isso porque um dos objetivos da maratona cultural era unir a população em um mesmo espetáculo.

"Essa regionalização segrega porque separa as pessoas por local, por tribo e, às vezes, até por faixa etária", afirma o produtor cultural.

A secretária Aline Torres, por outro lado, considera que a descentralização trouxe ganhos à população da cidade. "A gente governa para todos, mas política pública precisa atender quem está em maior necessidade, que neste momento é a periferia."

José Mauro sugere que o festival seja realizado em um bairro diferente da cidade a cada ano para manter a regionalização e congregar todos numa mesma festa.

"Uma edição pode ser na Penha, outra na Freguesia ou na Brasilândia. Lugares como esses são dotados de bons espaços para shows e equipamentos culturais", diz ele.