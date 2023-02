Viola Davis vence Grammy com audiobook e se torna EGOT; entenda o que é

A atriz comemorou o feito ao receber o gramofone no palco da premiação. Com isso, Davis se junta a um seleto grupo de 18 artistas no mundo, que incluem Rita Moreno, Alan Menken, Andrew Lloyd Webber, John Legend, Mike Nichols, Mel Brooks, Jennifer Hudson e Whoopi Goldberg.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Viola Davis se tornou uma artista EGOT neste domingo (5) com a vitória do Grammy de melhor gravação de audiobook da sua autiobiografia "Em Busca de Mim", publicada por aqui pela editora BestSeller.

