Vinícius chora no BBB 25 após Aline dizer que 'faz o que quer fazer' com Diogo Almeida

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Vinícius tem demonstrado preocupação com a amiga Aline no BBB 25, da Globo. Neste domingo (9), o baiano chorou na piscina após um bate-papo com a ex-policial militar, no qual tentou alertá-la sobre a possibilidade de o relacionamento com o ator Diogo Almeida estar afetando a participação dela no jogo.

Aline e Diogo foram os primeiros participantes a trocarem beijos na atual edição do reality show. Os dois chegaram a se afastar um pouco quando Gracyanne Barbosa o acusou de ter "uma atitude de merda" ao não defender a permanência da ficante em uma dinâmica em que precisaram escolher em consenso uma dupla para o paredão -Aline e Vinicius foram os escolhidos. Na madrugada deste domingo, no entanto, os dois dormiram juntos e movimentaram o edredom.

"Tenho muito medo. Estou muito preocupado com você", afirmou Vinícius à amiga. "Em relação a esse vai e volta, nunca teve bom resultado, sabia? Essas situações que vai, que volta, parece uma coisa e é outra..."

Aline não concordou com o apontamento. "Não tem nenhum vai e volta, estou vivendo", retrucou. "Não existe uma história que tem que ser igual. Tantas histórias a gente achou que tinha tudo para dar errado. Não estou falando de casal. De pessoas."

Apesar de Vinícius dizer que não estava se referindo apenas ao fato de ela estar formando casal no programa, Aline afirmou não estar preocupada com como sua situação pode estar sendo vista fora do programa. "Eu faço o que eu quero fazer", avaliou. "Não esquento minha cabeça lá fora, vou esquentar aqui?"

Ela prosseguiu dizendo que não quer mudar sua essência para alcançar o prêmio. "Muitas pessoas que não ganharam o prêmio e hoje são bem sucedidas, felizes", contou. "Tem pessoas que saíram daqui e construíram família e não esperavam por isso. Tem pessoas que saíram daqui com o prêmio e não são tão felizes."