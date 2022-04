Vincent Lindon é escolhido como presidente do júri do Festival de Cannes 2022

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os organizadores do Festival de Cannes anunciaram que o ator Vincent Lindon será o presidente do júri da 75ª edição do evento, que ocorre entre os dias 17 e 28 de maio.

O ator francês, que venceu a categoria de melhor ator no mesmo festival em 2015 por seu papel no filme "O Valor de um Homem", participou do longa vencedor da Palma de Ouro ano passado, "Titane", de Julia Ducournau. Naquela edição do festival, o júri foi presidido pelo cineasta americano Spike Lee.

Compondo o júri este ano estão ainda a atriz, diretora e escritora britânica Rebecca Hall, a atriz sueca Noomi Rapace, o diretor e roteirista Jeff Nichols, o diretor iraniano Asghar Farhadi, a atriz e produtora indiana Deepika Padukone, a italiana Jasmine Trinca, o norueguês Joachim Trier, e o cineasta e ator francês Ladj Ly.

O festival também anunciou que o filme que marca a estreia de Jasmine Trinca como diretora, "Marcel!", ganhará uma exibição especial este ano.

"É uma grande honra e fonte de orgulho receber esse voto de confiança, no meio de um momento tumultuoso no mundo, com a tarefa esplêndida de chefiar o júri do 75° Festival De Cannes", afirmou Lindon em comunicado.

"Com meu júri, vamos nos esforçar para tomar o maior cuidado possível com os filmes do futuro, cada um dos quais carregando o mesmo sentimento de coragem, lealdade e liberdade, com a missão de mover o maior número de mulheres e homens, se comunicando com eles sobre suas feridas e alegrias. A cultura ajuda a alma humana a se elevar e ter esperança pelo amanhã."

A escolha de Lindon mantém uma tradição do festival, que homenageia estrelas do cinema francês com a presidência do júri em anos de aniversário do festival. Em 2009, a atriz Isabelle Huppert foi a última artista francesa a presidir o evento. Isabelle Adjani, em 1997, inaugurou o 50º aniversário do evento. Gerard Depardieu, em 1993, esteve na função na 45ª edição da cerimônia, e o cantor e ator Yves Montant também exerceu esse papel em 1987, na 40ª edição do festival.