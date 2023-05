Vin Diesel prevê 'Velozes e Furiosos 12', com fim da saga podendo ser uma trilogia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mais um filme da saga "Velozes e Furiosos" pode estar por vir. O ator Vin Diesel disse que a história final pode ter três partes, ao invés de duas, como já havia sido divulgado. A declaração foi feita no lançamento do 10º longa na última quarta-feira (10) no Coliseu, em Roma.

