Vin Diesel pede retorno de Dwayne Johnson para 'Velozes e Furiosos 10'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator, roteirista e produtor Vin Diesel, 54, protagonista da franquia "Velozes e Furiosos", pediu neste domingo (7), em seu Instagram, que Dwayne Johnson, 49, conhecido como The Rock, retornasse no último filme para realizar o seu destino.

"Meu irmãozinho Dwayne... O momento chegou. O mundo aguarda o fim de 'Velozes e Furiosos 10'. Como você sabe, minhas crianças se referem a você como Tio Dwayne na minha casa. Não há um feriado que eu não te mande mensagens... Mas a hora chegou. O legado aguarda", começou o intérprete de Dom Toretto.

"Eu te disse anos atrás que eu ia cumprir minha promessa para Pablo. Eu jurei que me esforçaria e manifestaria o melhor 'Velozes' no final que é o 10! Eu digo isso com amor... Mas você precisa comparecer, não deixe a franquia, você tem um papel importante", continuou o ator.

"Hobbs não poderia ser interpretado por outro. Eu espero que você faça o que é preciso e realize seu destino", finalizou. Johnson atuou em quatro filmes da franquia, entre o 5º e o 8º e também estrelou o derivado "Hobbs e Shaw" (2019).

Em julho deste ano, The Rock havia afirmado em entrevista ao The Hollywood Reporter que não retornaria a um filme principal da franquia. "Desejo-lhes felicidades no 'Velozes e Furiosos 9'. E desejo-lhes boa sorte no 10, 11 e no resto dos filmes Velozes e Furiosos que eles fizerem será sem mim", disse na época.

O 10º filme da franquia deve chegar aos cinemas em 7 de abril de 2023, e contará com o retorno de Justin Lin na direção e deve receber novamente grande parte do elenco principal.