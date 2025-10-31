   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Viih Tube promete 'follow' em troca de voto para o pai, mas segue só 17 fãs

Por Folha de São Paulo

31/10/2025 20h00 — em
Arte e Cultura



SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Seguida por 33 milhões de pessoas no Instagram, Viih Tube conseguiu virar a votação em A Fazenda 17 a favor do pai, Fabiano Moraes.

O publicitário era o favorito para deixar o programa, segundo enquete feita pela Folha de S.Paulo com os leitores. Outras enquetes em sites de notícias e redes sociais também apontaram que ele seria o eliminado da noite. Após a campanha de Viih Tube, porém, quem deixou o reality foi Will Guimarães.

A influenciadora prometeu seguir de volta os seguidores que lhe enviassem um vídeo comprovando que votaram em Fabiano. Ela também enviaria um vídeo exclusivo a cada um deles.

O "follow" de um gigante das redes sociais como Viih Tube vale ouro para influenciadores menores. Pode reverberar em forma de visibilidade, credibilidade e relevância para suas páginas.

Viih Tube, no entanto, só cumpriu a promessa para 17 deles. Entre a tarde da quinta-feira (30), quando iniciou a campanha a favor do pai, e a noite desta sexta-feira (31), o número de pessoas seguidas por ela pulou de 1654 para 1671.

'SÓ DORME'

O eliminado Will Guimarães, em entrevista na Cabine de Descompressão, na Record Plus, afirmou desconfiar que sua eliminação teve o dedo da influenciadora. "Estou triste por um lado, mas saio de cabeça erguida. Acho que saí para a Viih Tube, porque o Fabiano só dorme, vive à base de remédio lá dentro, tanto para dormir quanto para acordar, não almoça...", falou.

Até Adriane Galisteu, ao anunciar a eliminação de Will, precisou dar um toque em Fabiano, que tem fama de dorminhoco. "Só uma dica: dorme um tiquinho menos", falou a apresentadora.

Essa já foi a segunda vez que Fabiano bateu na berlinda e voltou. Ele esteve na primeira roça do reality e eliminou a funkeira Gabily.

Nas redes sociais, telespectadores demonstraram indignação. "Viih Tube, em de ir fazer outro filho, fica estragando nosso reality! Que ódio", reclamou uma usuária do X. "Ele vai ganhar esse reality, Viih Tube vai prometer até a alma para os seguidores", previu outro.

Bastidores da Política - BR 319, a rodovia do esquecimento Bastidores da Política
BR 319, a rodovia do esquecimento

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Arte e Cultura

+ Arte e Cultura


31/10/2025

Vi a morte de perto, diz Vittor Fernando após ataque a tiros

31/10/2025

Danieli Haloten relembra bastidores difíceis de 'Caras e Bocas' e denuncia falta de acolhimento na TV

31/10/2025

Justin Bieber assiste a pegadinha do SBT durante transmissão ao vivo

31/10/2025

Angélica reage a rumores de harmonização facial

31/10/2025

Nelson Baskerville encena justiça poética de Nelson Rodrigues no século 21

31/10/2025

Sorvetes diferentões se espalham por SP com sabores em carbonara, azeitona e coentro

31/10/2025

Nasa rebate Kim Kardashian após empresária questionar veracidade do pouso lunar

31/10/2025

Lô Borges segue internado com traqueostomia e inicia hemodiálise

31/10/2025

Monsters of Rock anuncia Guns N' Roses como atração principal para edição de 2026

31/10/2025

Ópera 'Macbeth' leva aura gótica ao Theatro Municipal em drama sobre a ambição

31/10/2025

William Bonner se despede hoje do Jornal Nacional

31/10/2025

Lô Borges respira com ajuda de aparelhos e passa por sessões de hemodiálise

31/10/2025

Sou uma mulher selvagem, sem vocação para o matrimônio, diz Leticia Spiller

31/10/2025

Woody Allen consegue verba de Madri para rodar o seu próximo filme na cidade

31/10/2025

Michael Jackson, rei do pop, é artista morto mais bem pago do mundo

31/10/2025

Sagrada Família, na Espanha, se torna igreja mais alta do mundo

31/10/2025

Caio Castro sofre acidente durante treino para corrida

31/10/2025

Programação da TV aberta neste sábado (1º)

31/10/2025

William Bonner deixa JN: que horas começa a despedida do âncora?

31/10/2025

Filhos de Virginia Fonseca ganham presentes de Vini Jr. e agradecem

31/10/2025

Memphis Depay manda mensagem a Oruam e diz que ele pode 'salvar as crianças e nova geração'

31/10/2025

Quem é Judeline, cantora espanhola da geração pós-Rosalía que vem ao Brasil

31/10/2025

'Jay Kelly' diverte ao humanizar ator vivido por George Clooney

31/10/2025

Caio Castro sofre acidente de carro durante treino de automobilismo no PR

31/10/2025

Conheça 15 ingredientes essenciais da cozinha paraense

31/10/2025

Will Guimarães é o sexto eliminado em A Fazenda 17

30/10/2025

P. Diddy é transferido para prisão federal nos EUA

30/10/2025

Musical sobre Paulo Gustavo procura atores para viver papel do humorista

30/10/2025

Mostra de São Paulo premia 'The President's Cake' com troféu máximo


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!