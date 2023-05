Viih Tube mostra mudanças no corpo um mês após nascimento de filha

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A influenciadora Viih Tube apostou na maternidade real e compartilhou com os seguidores as mudanças no corpo, pouco mais de um mês após o nascimento de sua primeira filha. Lua nasceu em 9 de abril e é fruto do relacionamento com o ex-BBB Eliezer. Ela disse que as cicatrizes contam uma história.

"Estrias continuam aqui, grossas e vermelhinhas. Na gravidez, minha unha ficou um papel mas, no pós parto, ficou dura, até cortei por conta da Lua. O meu cabelo ficou mais brilhoso e volumoso, muitas pessoas falaram que ia cair, mas por aqui ainda não aconteceu, mas acho que vai", começou.

Ela ainda disse que está com muitas orelhas pois está dormindo pouco após o parto e mostrou que a linha na barriga ainda continua, assim como algumas manchas no seio que surgiram na gravidez. "Ninguém me contou que meu nariz ia inchar depois do parto", disse.

Nos comentários, a atitude de Viih Tube foi elogiada por Eliezer. "Maravilhosa, necessária e uma grande gostosa", escreveu.

Alguns internautas também afirmam ser importante falar sobre o assunto. "É um alívio finalmente ver uma mulher mostrar o pós, a gestação real e a realidade de muitas mães. Muitas mães se cobram no pós parto por verem só coisas bonitas sendo colocadas como realidade, sendo que é bem diferente. Somos mulheres reais", disse um perfil que se identifica como Eve Furtado.