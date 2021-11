Viih Tube mostra encontro com três ex-namorados durante festa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ex-BBB e atriz Viih Tube, 21, compartilhou em seus Stories uma foto de seu reencontro com seus três ex-namorados, Bruno Magri, Luis Mariz e Lucca Louzas. Ela publicou o registro na madrugada desta sexta-feira (5), durante a festa de lançamento de sua loja de roupas.

"Mano, eu e meus ex", escreveu ela na primeira foto ao lado dos três, onde a atriz fez cara de surpresa. Viih terminou recentemente seu namoro com Bruno Magri, com quem ficou cerca de três anos junto. Ela já afirmou que apesar do término, continua amiga do ex.

"Tem um monte de site de fofoca falando, mas eu não fiquei com meu ex. A gente não vai voltar, a gente não vai ficar, a gente só é amigo. Ele me deu unfollow, a gente conversou, eu queria entender o porquê, e ficou tudo bem. Paz selada. Não temos nada, sou solteira e ele também", desabafou em suas redes.

"Temos amigos em comum e ficamos na mesma roda de amigos em vários momentos. E daí? Pode ser anormal para algumas pessoas, mas para mim não é. Não aguento mais. É muito ruim ler mentira. Quando é verdade, pode falar mesmo, mas mentira eu não sou obrigada", finalizou na época.

Ao anunciar o término com Magri, a ex-BBB assegurou que os dois terminaram bem. "Eu nem sei como dizer isso a vocês, mas eu e o Bruno não estamos mais juntos. Não sabia o momento certo de contar e nem como fazer, mas aí percebi que não vai ter momento certo, vai ser difícil anunciar de qualquer jeito", começou a youtuber na legenda de sua publicação.

Ela segue dizendo que o rompimento partiu de um lugar de respeito e aconteceu com uma conversa sincera. "Terminou bizarramente bem", pontua, "e o mais engraçado é que realmente foi aquela coisa clássica de 'estamos em fases diferentes'".

"Antes que perguntem ou se preocupem, estou bem! Ainda sou nova e não posso ter medo do destino e do que vem pela frente!", continuou a artista. Por fim ela agradece ao agora ex-namorado e afirma que irá "estar aqui torcendo por você de longe, torcendo para realizar seus sonhos, torcendo por tudo!".