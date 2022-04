Viih Tube celebra reencontro com Rodrigo Mussi

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A youtuber e influenciadora digital Viih Tube, 21, contou sobre seu reencontro com o ex-BBB Rodrigo Mussi, 36, que apresentou melhoras significativas em seu estado de saúde neste domingo (17). "Foi único ver ele falando e muito melhor", afirmou ela, que também conversou com o ex-brother.

"O processo de extubação já está no final e logo ele vai ter alta da UTI e ir para o quarto. Só notícias boas e eu estou muito feliz, foi muito bom ter visto o Rodrigo", continuou a youtuber, em registros compartilhados em seus Stories do Instagram.

Viih contou que foi visitar Rodrigo junto de Diogo Mussi, irmão do ex-BBB, e que apesar da melhora, ele não está totalmente lúcido e segue internado na UTI. "Ele tem algumas confusões que são normais neste processo. Ele fica lúcido, em alguns momentos, e aí ele fala algumas coisas que não está tão lúcido", completou.

Segundo o último boletim sobre Rodrigo, o ex-participante do BBB 22 (Globo) já está de pé e dando os primeiros passos com ajuda de enfermeiros. Também já não necessita mais de tubo de oxigênio para respirar e segue evoluindo. "Ele está falando com certa dificuldade e em breve terá alta da UTI. O Rodrigo renasceu", postou Diogo Mussi, irmão de Rodrigo, no Instagram.

No início de abril, Viih anunciou em seu Instagram que irá cuidar das redes sociais de Rodrigo Mussi, 36, e pediu respeito à privacidade da família do administrador. O ex-brother sofreu um acidente de carro nesta e foi internado no Hospital das Clínicas, em São Paulo.

"Estou no hospital com a família do Rodrigo. Não sei como pedir isso para vocês, mas Rodrigo era uma pessoa pública há pouco tempo, a família está assustada com tudo isso, não estão acostumados. Por favor, peço de coração que respeitem a privacidade da família dele", começou no texto.

"Eu e o amigo dele estamos controlando as redes [sociais] do Rodrigo e estamos 24h com os médicos. Confiem apenas no que virem lá [no perfil oficial do ex-Brother]. Nesse momento, é hora de apenas orar e respeitar a família", completou Viih, em seus Stories do Instagram.