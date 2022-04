Viih Tube assume redes de Rodrigo Mussi e rebate críticas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ex-BBB e influenciadora Viih Tube, 21, anunciou em seu Instagram que irá cuidar das redes sociais de Rodrigo Mussi, 36, e pediu respeito à privacidade da família do administrador. O ex-brother sofreu um acidente de carro nesta e foi internado no Hospital das Clínicas, em São Paulo.

"Estou no hospital com a família do Rodrigo. Não sei como pedir isso para vocês, mas Rodrigo era uma pessoa pública há pouco tempo, a família está assustada com tudo isso, não estão acostumados. Por favor, peço de coração que respeitem a privacidade da família dele", começou no texto.

"Eu e o amigo dele estamos controlando as redes [sociais] do Rodrigo e estamos 24h com os médicos. Confiem apenas no que virem lá [no perfil oficial do ex-Brother]. Nesse momento, é hora de apenas orar e respeitar a família", completou Viih, em seus Stories do Instagram.

A influenciadora chegou a rebater críticas na manhã desta sexta, por pessoas que a acusaram de estar se aproveitando da situação para se promover. "Em um momento como esse e as pessoas me perturbando, falando que estou me achando a namorada dele, isso me preocupa, vocês não fariam isso por um amigo?", questionou.

"Somos amigos desde que ele saiu e termos ficado foi o de menos! Nem sabem da nossa relação, sei que ele confia em mim, não enche p.", completou a influenciadora. Durante a madrugada desta sexta-feira (1º), juntamente a equipe de Rodrigo, Viih compartilhou uma nota e informou que não será possível o visitar no hospital agora.

"Entendemos a preocupação de amigos próximos, conhecidos e até seguidores. Mas, neste momento, não será possível a visita de ninguém no hospital", começa a nota, divulgada nos Stories do Instagram. "Não podemos atrapalhar o funcionamento da UTI e precisamos dessa compreensão de todos."

De acordo com a assessoria, Mussi sofreu traumatismo craniano além de fraturas pelo corpo. Às 23h, a equipe do ex-brother compartilhou uma nova atualização, dizendo que ele passou pela cirurgia na cabeça e estava sedado, e agora seria observado pelas próximas 48h.

Novas informações quanto aos próximos procedimentos devem ser disponibilizadas na manhã desta sexta. Mussi estava no banco de trás do passageiro de um carro de aplicativo sem cinto e foi arremessado à parte da frente do carro após uma batida.