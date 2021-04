Vídeo viral 'Leave Britney Alone' é vendido por cerca de R$ 252 mil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O vídeo intitulado Leave Britney Alone foi vendido por US$ 44,4 mil, cerca de R$ 252 mil, como NFT, sigla para non fungible token em inglês (ou token não fungível, em português), que é uma espécie de selo de autenticidade digital.

O registro foi feito em 2007 por Chris Crocker, fã de Britney Spears. No vídeo, postado no MySpace, Crocker defendeu a artista após críticas da performance no VMA do mesmo ano. "Eu sei que é difícil imaginar Britney como um ser humano, mas, acredite em mim, ela é uma pessoa como eu e você", disse.

Com isso, Crocker pode dar início a uma nova tendência: a venda de memes em formato NFT. Cada token possui sua própria assinatura baseada em blockchain, uma rede criptografada que protege criptomoedas, como o bitcoin.

Ele funciona como um registro digital público para verificar a autenticidade e propriedade do ativo. Assim, o dono do NFT oficializa que é o proprietário do item e consegue vender os direitos dele para outra pessoa.

Atualmente o dono do vídeo tem 33 anos, e disse ao site Business Insider que a venda teve um propósito pessoal. Ele disse que ao lucrar com o viral, ele estaria "retomando" a criação e seu significado, já que passou anos "apanhando" pelo meme, que foi ridicularizado várias vezes de 2007.

"Senti que várias pessoas podem mal interpretar a razão para eu querer vender", afirmou Crocker. "Mas a razão verdadeira é que eu senti que apanhei muito, literalmente, apanhei", conta ele que ainda relata ter sofrido agressões em boates LGBTs, recebido ameaças de morte.

Além disso, ele ainda foi acusado de "envergonhar" a comunidade gay. Ele se identifica como transgênero, e afirmou não ter recebido dinheiro pela publicação original do vídeo. Crocker também afirmou que o dinheiro recebido do leilão será destinado para ajudar sua avó.

Na categoria de obras NFT, o primeiro post no Twitter foi vendido por US$ 2,9 milhões, cerca de R$ 15,9 milhões na cotação atual. Em geral, as vendas acontecem por leilões e os fãs apostam para garantir conteúdos de artistas.

A banda Kings of Leon, por exemplo, vendeu edições especiais de seu disco "When You See Yourself" (2021), neste formato, e chegou a angariar mais de US$ 2 milhões em cada, o que é cerca de R$ 11 milhões.