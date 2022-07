Vídeo mostra momento em que policiais acordam o rapper Filipe Ret em hotel

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um vídeo cedido pela Polícia Civil do Rio de Janeiro mostra o momento em que o rapper Filipe Ret, 37, foi acordado pelos oficiais em um hotel de luxo. O artista foi conduzido à sede da DRE (Delegacia de Repressão a Entorpecentes) na manhã desta terça-feira (19) para dar continuidade a investigação sobre distribuição gratuita de cigarros de maconha em seu aniversário.

No vídeo, os policiais explicam a investigação e a ação que estão realizando, enquanto Ret está em pé na porta do quarto do hotel, enquanto seca o rosto com uma toalha. O local em que ele estava hospedado fica na Costa Verde do Rio.

No início da manhã, a polícia esteve em cinco endereços ligados ao artista pelo Rio de Janeiro. Segundo nota da DRE, outro local investigado foi o espaço Vivo Rio, que, segundo os investigadores, se recusou a fornecer imagens do dia em que supostamente houve distribuição gratuita da droga. Ret ainda não se pronunciou em suas redes até o momento. Com o material apreendido, o inquérito terá continuidade para identificar todos os envolvidos no crime.

O espaço Vivo Rio afirmou em nota que "colaborou e continua colaborando com todo o processo de investigação" para o caso. "As imagens do circuito interno de segurança da casa de espetáculos foram cedidas assim que foram solicitadas."

Procurada pelo F5, a assessoria de imprensa do artista afirmou que ainda não possui um posicionamento oficial. No final de junho, já era esperado que o rapper fosse intimado a depor em breve. Ele vem sendo investigado por tráfico de drogas após oferecer maconha aos convidados em sua festa de aniversário. Imagens dele com um balde cheio de cigarros ilícitos foram divulgadas por ele próprio em suas redes sociais.