Vídeo em 8k do Titanic mostra detalhes do navio em alta definição

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A tripulação de uma expedição submarina capturou imagens inéditas do Titanic, em resolução 8k. O vídeo mostra detalhes em alta resolução e com alto nível de cores, segundo a empresa OceanGate Expeditions.

"O detalhe incrível nas imagens de 8k ajudará nossa equipe de cientistas e arqueólogos marítimos a analisar a decadência do Titanic com mais precisão", diz Stockton Rush, presidente da organização. "Ainda mais notáveis são as cores fenomenais nesta filmagem."

Os pesquisadores esperam ainda que as imagens ajudem a determinar a taxa de deterioração do navio naufragado, já que as imagens capturadas podem ser comparadas ano a ano. "Estamos vendo novos detalhes nesta filmagem. Por exemplo, eu nunca tinha visto o nome do âncora, Noah Hingley & Sons Ltd., na âncora a bombordo", afirma Rory Golden, veterano mergulhador do Titanic.

O vídeo também pode ajudar cientistas a identificar espécies marítimas que são observadas no navio e ao seu redor. Além disso, arqueólogos também poderão documentar destroços e detritos com mais riqueza de detalhes. A OceanGate expeditions já planeja um mergulho para 2023, intitulado Expedição Titanic, que deve embarcar em maio do ano que vem.