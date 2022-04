Vídeo de Prince criança em greve de professores é descoberto por rádio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em abril de 1970, professores de escolas públicas da cidade americana de Minneapolis fizeram uma greve, episódio que, mais de 50 anos depois, era pesquisado por jornalistas da WCCO, uma estação de rádio local.

Em meio àquele material de arquivo, no entanto, os jornalistas encontraram imagens raras --que não tinham a ver com a greve, mas com a história da música americana. Tratava-se de uma entrevista com um pequeno Prince, ainda criança, mas que alguns anos depois viria a se tornar um dos maiores nomes do pop.

"Eu imediatamente fui à redação [do veículo] e comecei a mostrar [o vídeo] às pessoas dizendo: 'Eu não vou contar quem eu acho que é, mas quem vocês acham que é? E todas as pessoas disseram: 'Prince'", afirmou Matt Liddy, gerente de produção da WCCO, em reportagem do portal CBS Minnesota.

Com a ajuda de um especialista que restaurou o áudio da gravação, pôde-se ouvir o jovem Prince, que tinha 11 anos de idade. Em apoio à greve dos professores, ele afirmou ao repórter que o entrevistava: "Eu acho que eles deveriam ganhar mais dinheiro, porque eles trabalham, eles fazem hora extra para a gente e esse tipo de coisa".

A fim de confirmar a descoberta, já que o repórter não havia perguntado o nome do garoto, a equipe da redação recorreu a uma especialista em arqueologia e registros históricos da região, além de ser fã de Prince. Segundo ela, o Lincoln Junior High School, colégio em frente ao qual ocorreu a entrevista, era, de fato, aquele que Prince frequentava à época.

Os jornalistas, no entanto, só se deram por satisfeitos quando encontraram dois colegas de sala de Prince, aos quais mostraram o vídeo.

Eles encontraram Terrance Jackson, amigo de infância que fez o ensino fundamental com Prince e integrou sua primeira banda. "É o Prince! De pé ali com o chapéu, né? É o Skipper, meu Deus!", ele exclamou, ao ver o vídeo, se lembrando do apelido do amigo.

Enxugando as lágrimas e rindo ao mesmo tempo, ele recordou a convivência com o jovem músico. "Ele já tocava guitarra e teclados naquela época, era um fenômeno", Jackson disse. "A música se tornou nosso esporte. Porque ele era atlético, e eu também, mas nós queríamos era competir na música."

Rhoda, mulher de Jackson que cresceu ao lado dos dois, também reconheceu Prince na gravação antiga. Emocionada, ela disse: "É incrível vê-lo tão pequeno, jovem, e escutar sua voz".

Morto em 2016, Prince Rogers Nelson foi um dos principais músicos do pop americano e estourou nos anos 1980 com o álbum "Purple Rain", que virou filme. Combinando gêneros musicais como jazz, funk e disco, ele vendeu mais de 100 milhões de álbuns ao longo da carreira.