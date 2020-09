Victor Sarro passa mal durante gravação de Rodrigo Faro e é internado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O humorista Victor Sarro, 31, está internado no Hospital Santa Maria, em São Paulo. Ele passou mal na sexta-feira (25) durante uma gravação do Hora do Faro, comandado por Rodrigo Faro na Record.

No programa, ele é um dos entrevistadores do quadro A Fazenda - Última Chance, na qual o eliminado da semana responde a perguntas sobre o confinamento. Sarro também é quem comanda as ações do reality show rural na internet.

"Eu já estava meio mal já, fui gravar o programa do Faro ontem, tive que sair no meio da gravação, fiquei bem mal, vomitando, comecei a ficar preocupado, comecei a vomitar sangue", relatou nas redes sociais.

Ele explicou que teve um vaso sanguíneo rompido e começou a vomitar sangue enquanto estava gravando na emissora. Foi ajudado pela produção do programa, que o encaminhou ao pronto socorro.

O comediante chegou a ser liberado, mas voltou a passar mal à noite. Ele foi internado com uma gastroenterocolite, uma inflamação na mucosa do estômago e do intestino.

"Achei que morreria, perdi o ar, me desesperei ao ver mais sangue e apaguei por um momento", afirmou.

"Estou um pouco melhor, ainda com dor, mas seguirei internado até ficar 100%."