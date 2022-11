Victor Fasano segue os passos de Cássia Kis e participa de atos golpistas no Rio

O ator, que tem um histórico de dedicação a projetos em defesa do meio ambiente, estava em vigília na porta do Comando Militar do Leste, no Rio, e em seu Instagram, ele explicou o motivo que o levou a iniciar a fria madrugada desta quinta-feira (10) na manifestação.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Entre os representantes do meio artístico, pode-se dizer que Cássia Kis não está só nos atos golpistas que vêm acontecendo desde a vitória de Lula (PT) nas eleições presidenciais, no dia 30 de outubro. Victor Fasano, 64, juntou-se a ela na cruzada antidemocrática dos eleitores de Jair Bolsonaro.

