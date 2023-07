Vestido que Janja usou em casamento de Randolfe Rodrigues custou R$ 4.186

A estilista disse que a Janja é participativa na escolha dos looks. "Ela opina na cor, no comprimento, mostra os modelos que se sente bem em vestir. A Janja é uma pessoa muito leve, tem opinião forte e sabe ouvir", afirmou.

"E também porque tem uma música do Tiago Iorc com a Duda Beat que eu amo, que é 'Tangerina'", disse.

A primeira-dama já havia usado um vestido da mesma marca em maio, nas festas da coroação do rei Charles 3º Na ocasião, Janja escolheu look laranja que, segundo ela, foi inspirado na música "Tangerina", de Tiago Iorc e Duda Beat. Além disso, a primeira-dama diz ter escolhido a cor porque ela remete a uma causa.

A peça foi produzida pela marca mineira Printing, fundada há duas décadas e com lojas em São Paulo e Belo Horizonte. No site da empresa, o vestido que Janja usou é vendido por R$ 4.186.

