Vestido de Dona Hermínia, maquiador homenageia Paulo Gustavo ao tomar vacina

O terceiro longa da desbocada dona de casa, que vive de bobs e ama incondicionalmente os filhos Marcelina (Mariana Xavier) e Juliano (Rodrigo Pandolfo), bateu o recorde de maior billheteria nacional. Lançado no fim de 2019, a produção arrecadou mais de R$ 143 milhões -ultrapassando o segundo longa da série, antigo detentor do recorde, que rendeu cerca de R$ 124 milhões.

"Eu me senti muito dolorido na perda do Paulo Gustavo. Estava esperando continuações do 'Minha Mãe É uma Peça', Dona Hermínia 5, 6, 10. Quantas vezes ele quisesse fazer, eu iria para o cinema vê-lo", lamenta.

Fotos do maquiador sendo vacinado viralizaram nas redes sociais após reportagem do G1. Costa afirma que está estranhando toda essa repercussão. "Eu não sou um artista, sou simplesmente cabeleireiro e maquiador", afirma.

"Eles me ligaram e disseram assim: Flávio, eu acabei de ver o seu filme no cinema. Aí eu fui ver e realmente parece por ela ser sincera, muito despachada, dizer tudo na cara e falar sem filtros. E eu sou exatamente isso para os meus amigos", diz.

