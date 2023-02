Veruska Donato processa Globo em R$ 13 mi, aponta assédio e pressão estética

De acordo com o processo, a profissional trabalhou entre 2002 e 2019 como PJ, pessoa jurídica, mas mantinha uma rotina semelhante à de profissionais que trabalham em regime de CLT (Consolidação das Leis do Trabalho).

Na ação, a jornalista relata que a pressão estética piorou conforme ela ia se aproximando do 50 anos, prática que atribui ao etarismo -discriminação por idade. De acordo com o relato, qualquer flacidez, ruga ou gordura considerada "fora do lugar" era alvo de críticas pelos chefes e no setor de figurino da emissora.

