Versão comercial do Xbox Game Pass para PC chega ao Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Xbox Game Pass, serviço dinâmico que ajuda as pessoas a descobrirem seu próximo jogo favorito, acaba de sair da versão beta. O serviço oferece uma biblioteca variada de títulos que inclui grandes hits dos Xbox Game Studios, além de lançamentos de grandes estúdios. No Xbox Game Pass, alguns títulos ficam disponíveis por tempo limitado na plataforma.

Isso inclui o serviço EA Play, que trará neste fim de ano acesso instantâneo a uma coleção das séries mais tradicionais e principais títulos da EA para PC.

"Tivemos um ótimo feedback da comunidade, e conseguimos entregar um catálogo excelente para quem quer descobrir seus próximos jogos favoritos no PC", afirma Bruno Motta, gerente para Xbox no Brasil. "Nossa missão agora é continuar aperfeiçoando o serviço, incluindo mais títulos de qualidade, como estamos fazendo com o EA Play", aponta.

Com o lançamento oficial do Xbox Game Pass para PC, o preço introdutório do serviço mudou: passa a custar R$ 29,99 por mês. As pessoas que já possuem uma assinatura pagarão o valor atual até o próximo ciclo de cobrança.

Alguns jogos já estão disponíveis para serem acessados, tais como "Wasteland 3", "The Outer Worlds", "Tell me Why", "Forza Horizon 4" e "Sea of Thieves".