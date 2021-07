Versão brasileira do Brincando com Fogo ganha trailer

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após divulgar os participantes, a Netflix divulgou nesta quarta-feira (30) o trailer oficial do Brincando com Fogo Brasil. Trata-se da primeira edição brasileira do reality show antipegação, no qual os participantes perdem dinheiro se tiverem relações sexuais.

Nas imagens, é possível ver a chegada de um grupo de solteiros de diversos lugares do Brasil ao luxuoso resort onde ficam confinados. Porém, a animação termina quando eles descobrem que não pode haver pegação entre eles sob o risco de perderem o prêmio de R$ 500 mil.

Pelo que é possível ver, por aqui deve ter se repetido a estratégia usada na segunda temporada da versão internacional. À reportagem, os produtores contaram que os participantes acreditam que estão se inscrevendo em um reality chamado Parties in Paradise (Festas no Paraíso, em português), com muita festa e pegação.

A criadora do formato, Laura Gibson, disse que a melhor parte do programa é a junção de comédia e drama. "Nunca fica velho o quão surpresos eles ficam quando é revelado que alguém fez algo sexual", afirmou.

Produção da Fremantle em parceria com a Mixer Films, a versão brasileira tem estreia marcada para o dia 21 de julho. Por aqui, o reality show também terá a participação da humorista Bruna Louise, que vai narrar os principais acontecimentos de cada episódio.