Vereadores do Rio aprovam projeto que renomeia o Museu do Amanhã para Museu Glória Maria

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Câmara de Vereadores do Rio aprovou, por unanimidade, nesta quinta-feira (28), a alteração do nome do Museu do Amanhã, na Praça Mauá, na zona portuária do Rio, para Museu Jornalista Glória Maria.

O projeto, aprovado em segunda discussão, aguarda a decisão final do prefeito Eduardo Paes (PSD). O Projeto de Lei nº 1993/2023 é de autoria dos vereadores Rosa Fernandes (PSC), Luciano Medeiros (PSD) e Alexandre Beça (PSD). Na justificativa do documento, os parlamentares destacaram a importância de homenagear uma profissional que deixou sua marca na história do jornalismo e da televisão.

A autora do projeto destaca que a alteração do nome do Museu reconhece a profissional da Globo por mais de 50 anos como uma mulher à frente de seu tempo. "Uma pioneira em notícias e culturas, que imprimia sua personalidade corajosa em tudo o que fazia. Deixou uma marca na história da TV com uma intimidade única, como se conversasse diretamente com as câmeras, trazendo o público para dentro de suas reportagens", descreveu Rosa Fernandes no documento.

Glória Maria morreu no dia 2 de fevereiro deste ano em decorrência de um câncer no cérebro após ficar internada no Hospital Copa Star, em Copacabana, na zona sul do Rio. De acordo com a comunicação da TV Globo na époica, o tratamento da jornalista deixou de fazer efeito dias antes da morte.