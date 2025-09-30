Vereador de Fortaleza lamenta morte de Raimundo do Queijo, que está vivo





SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O vereador Aguiar Toba (PRD-CE) foi vítima de fake news e acabou cometendo uma gafe na Câmara Municipal de Fortaleza nesta terça-feira (30).

Toba pediu um minuto de silêncio em homenagem ao comerciante Raimundo do Queijo, antes de ser informado que o empresário está vivo. Raimundo do Queijo tem 90 anos e é figura conhecida na capital cearense.

"Raimundo do Queijo, patrimônio de Fortaleza, faleceu aos 90 anos. Fica aqui os nossos sentimentos da casa para toda a família e amigos. Gostaria de pedir um minuto de silêncio antes de começar minha fala. Acabei de receber essa notícia e fiquei até abalado, porque eu estive lá conversando com ele", disse Toba.

Em seguida, os parlamentares fizeram o minuto de silêncio, até que o vereador Benigno Júnior (Republicanos-CE), corrigiu a informação.

"Não procede não, amigo. Eu acabei de ligar e falar com o próprio Raimundo", disse Benigno. "Só para esclarecer que não procede."

Na sequência, Aguiar Toba se desculpou. "Graças a Deus, muito importante saber disso. Me deram a notícia errada", se retratou.