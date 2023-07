Vera Fischer diz que mulheres mais velhas não têm personagens importantes na televisão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A saída da Globo em 2020 rendeu à Vera Fischer oportunidades fora do conhecido leque daquele construído ao longo dos 43 anos que passou na emissora. A atriz atualmente está em cartaz com a peça de teatro "Quando eu for mãe quero amar desse jeito".

Ela disse que os últimos anos que passou na empresa a desagradaram pois os personagens oferecidos a ela já não eram mais interessantes.

"Eu não podia fazer nenhuma outra coisa que a Globo não permitisse. Fiquei 45 anos assim e nos últimos anos eu já não estava achando mais interessante os personagens que me ofereciam. Não sei se é uma questão de idade, mas as mulheres mais velhas não têm personagens importantes, pelo menos na televisão", afirmou ela em entrevista ao jornal Zero Hora.

Já no teatro e no cinema, porém, a atriz diz que consegue fazer um bom trabalho, apesar da prioridade para profissionais mais novos. "Mas tem de lutar muito, porque eles estão colocando cada vez gente mais jovem para substituir os mais velhos."