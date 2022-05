Venda de ingresso para shows registra novos saltos

Levantamento da Abrape (Associação Brasileira dos Promotores de Eventos) e do Sebrae Nacional aponta que 56% das empresas do setor de eventos já voltaram à programação normal depois das restrições da Covid, enquanto 36% retomaram parcialmente.

Segundo a empresa, o resultado reflete a volta das festas e do Carnaval. Para este ano, a plataforma também aposta nos eventos ligados à Copa do Mundo e nas festas de Réveillon.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Empresas de ingressos para shows e eventos pela internet registram novos saltos de vendas. A plataforma Ingresse diz que já vendeu mais de 1 milhão de ingressos desde janeiro até a metade de maio. No mesmo período do ano passado, foram cerca de 880 mil. Em 2020, quando a pandemia chegou ao país, foram 314 mil.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.